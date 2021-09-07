أخبار عاجلة

غدًا.. "الفيصل" يطلق أعمال جائزة مكة للتميز في دورتها الثالثة عشرة -
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 13 مواطناً و3 مقيمين -
"تكافل" تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية لـ 270 ألف طالب وطالبة -
بوتين يلتقي الأسد في الكرملين -
الأهلى يقدم عرضًا جديدًا لـ«معلول» بعد الخلاف على عدد سنوات العقد الجديد -
مياه أسيوط تستجيب لشكاوى أهالي المنطقة الصناعية بديروط -
إعترافات المتهم بقتل عريس المرج بطلق نارى فى البطن -
وزيرا التعليم العالي والاتصالات يشهدان توقيع اتفاقيتي تعاون بين «الاتصالات وجامعتي عين شمس والمنصورة» -
«قطاع الأعمال»: فتح بعض مراكز تجميع الأقطان بوجه بحري.. وأول مزاد بالشرقية 16 سبتمبر -
بالمجان.. الكشف على 380 شخصا في قافلة طبية بـ«الترعة المردومة» بالإسكندرية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

غسلوا 40 مليون جنيه ..الداخلية: إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 6 متهمين بالاتجار في المخدرات

Print
غسلوا 40 مليون جنيه ..الداخلية: إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 6 متهمين بالاتجار في المخدرات غسلوا 40 مليون جنيه ..الداخلية: إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 6 متهمين بالاتجار في المخدرات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 6 من العناصر الإجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال».

واضافت: «تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 عناصر إجرامية- مقيمين في برج العرب بالإسكندرية) لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والأراضى الفضاء والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة،حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (40مليون جنيه)،تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأهلى يقدم عرضًا جديدًا لـ«معلول» بعد الخلاف على عدد سنوات العقد الجديد

الأهلى يقدم عرضًا جديدًا لـ«معلول» بعد الخلاف على عدد سنوات العقد الجديد

مياه أسيوط تستجيب لشكاوى أهالي المنطقة الصناعية بديروط

مياه أسيوط تستجيب لشكاوى أهالي المنطقة الصناعية بديروط

إعترافات المتهم بقتل عريس المرج بطلق نارى فى البطن

إعترافات المتهم بقتل عريس المرج بطلق نارى فى البطن

وزيرا التعليم العالي والاتصالات يشهدان توقيع اتفاقيتي تعاون بين «الاتصالات وجامعتي عين شمس والمنصورة»

وزيرا التعليم العالي والاتصالات يشهدان توقيع اتفاقيتي تعاون بين «الاتصالات وجامعتي عين شمس والمنصورة»