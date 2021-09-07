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: نسير في مسار مختلف بهدف امتلاك مقومات اقتصادية حقيقة

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السيسي: نسير في مسار مختلف بهدف امتلاك مقومات اقتصادية حقيقة : نسير في مسار مختلف بهدف امتلاك مقومات اقتصادية حقيقة

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قال الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الثلاثاء، إن الدولة لها مسار مختلف عما قبل، حيث تهدف إلى امتلاك مقومات اقتصادية حقيقة والاستفادة من موقعها الجغرافي، مشيرا إلى أن الدولة تعتمد على إنجاز المشروعات بدقة وبأقل تكلفة.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تتدخل الآن لحل جميع المشكلات المتعلقة بإقامة المشروعات الكبرى وتوسيعها وتطويرها مثل نزع الملكية وتعويض المواطنين، وهو الأمر الذي ينهي أي مشروع في مدى زمني محدد له مع تقليل التكلفة؛ وهو عكس ما كانت تقوم به الدولة في السابق، وعلى مدى سنين طويلة، حيث كانت الدولة تطلب دخول المستثمرين لتطوير المشروعات.

أعطى الرئيس خلال اطلاعه على عملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، ومرافقه، مثالاً بميناء العين السخنة الذي أنشئ منذ 25 عاما، ونسعى لتوسيعه وتطويره، من خلال جهود وتمويل من الدولة، بما يقصر الطريق على المستثمرين ويتيح لنا المفاضلة بين العروض.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت- في عام 2005- قرارا بالحفاظ على عدم زيادة الدين العام، لكن النتائج كانت سلبية في ظل زيادة النمو السكاني وزيادة حجم الطلب على التشغيل والحاجة إلى المحافظة على مكانة الإقليمية.

وطالب الرئيس السيسي بتقديم تعويضات جيدة للمواطنين الذين ستخلى منازلهم لإنشاء الظهير الخلفي لميناء الإسكندرية، وقال السيسي موجها حديثه لوزير النقل الفريق كامل الوزير إن خطة إزالة هذه المنازل جاءت جزءا من خطة تأمين الميناء؛ الأمر الذي وجب فيه إخلاء هذه المنازل.

المصرى اليوم

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