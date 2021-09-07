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هنا جودة تفوز على دينا مشرف وتتأهل لنهائي بطولة أفريقيا لتنس الطاولة

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هنا جودة تفوز على دينا مشرف وتتأهل لنهائي بطولة أفريقيا لتنس الطاولة هنا جودة تفوز على دينا مشرف وتتأهل لنهائي بطولة أفريقيا لتنس الطاولة

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نجحت هنا جودة، لاعبة النادي الأهلي والمنتخب الوطني لتنس الطاولة، في الفوز على دينا مشرف المصنفة الأولى إفريقيًا في منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا لتنس الطاولة.

وحسمت صاحبة الـ13 المباراة بنتيجة (4-2) لتتأهل إلى نهائي البطولة.

وكانت هنا جودة قد تأهلت إلى نصف النهائي بعد الفوز على فرح عبد العزيز لاعبة نادي بنتيجة (4-2) في منافسات ربع النهائي، كما نجحت دينا مشرف في الفوز على التونسية مرام زوغلامي بنتيجة (4-0) لتواجه هنا جودة في نصف النهائي.

وفي المباراة الثانية لنصف النهائي ستواجه يسرا حلمي لاعبة منتخب ، مواطنتها مريم الهضيبي، حيث كانت الأولى قد فازت على فدوى جارسيا بنتيجة (4-0)، كما فازت الثانية على اللاعبة النيجيرية ايديم اوفونج بنتيجة (4-3).

ويذكر أن هنا جودة تصدرت التصنيف العالمي تحت 15 سنة 3 مرات، وساهمت في فوز القلعة الحمراء بدوري تنس الطاولة في الموسم الأخير، كما وفازت مؤخرًا ببطولة البرتغال الدولية في منافسات الناشئين تحت 12 و15 سنة، وكذلك حصدت برونزية بطولة العالم للقارات في إنجاز غير مسبوق في تاريخ تنس الطاولة المصرية.

والجدير بالذكر أن اللاعبة دينا مشرف تعد من أوائل اللاعبات المصريات اللاتي احترفن تنس الطاولة، إذ بدأت مسيرة الاحتراف بتركيا مرورًا بنادي لانجشتاد الألماني، وتلعب دينا حاليًا في الدوري الفرنسي لتنس الطاولة، وشاركت في 3 دورات أولمبية، كما أنها أول لاعبة مصرية تدخل ضمن قائمة أفضل 50 لاعبة في العالم.

المصرى اليوم

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