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: الدولة تعتمد على الشركات المصرية في تطوير الموانىء

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السيسي: الدولة تعتمد على الشركات المصرية في تطوير الموانىء : الدولة تعتمد على الشركات المصرية في تطوير الموانىء

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قال الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الثلاثاء، إن الدولة تعتمد على الشركات المصرية في تطوير الموانىء، لافتًا إلى أن الأموال التي تنفق تعود مجددًا إلى المصريين.

وأضاف أن تطوير ميناء الإسكندرية يتكلف ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الدولة تحتاج إلى معدلات عمل وإنجاز أكثر، مشيرا إلى أننا نسعى لإنشاء البنية التحتية لجذب مزيد من المستثمرين، وقال الرئيس السيسي إن الدولة تقوم الآن بتنفيذ مشاريعها بنفسها وتعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشاريع الجديدة.

وأضاف الرئيس أن كانت في السابق، تعطي المشاريع وتطويرها لمستثمرين مقابل أن يقوموا بإدارة المشاريع، مشيرا إلى أن هذا النهج لم يحقق المرجو منه نظرا لبعض التحديات التي كانت تواجهم.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة أعادت تقييم هذا المسار وقررت أن تتولى إنشاء المشاريع الجديدة وعمليات التطوير حتى تكون هذه المشاريع ملكا للدولة، وأردف: «إن الدولة عندما تتولى إنشاء مشروع أو تقوم بتطوير مشروع تستطيع انجازه في وقت محدد لأن الدولة تستطيع بسهولة حل المشكلات التي تواجه تلك المشروعات وعمليات تطويرها، مثل نزع الملكية وتعويض المواطنين؛ الأمر الذي تعجز عنه الشركات الخاصة والمستثمرين».

وأكد الرئيس أن هذا لا يعني الاستغناء عن المستثمرين، مشددا على الدور المهم الذي يلعبونه في عمليتي الإنشاء والتطوير، لافتا إلى أن هذه السياسة؛ جعلت المشاريع الضخمة التي تقوم بها الدولة، ملكا لها، ولها حق الإدارة الكاملة.

المصرى اليوم

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