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: الدولة حريصة على تذليل جميع العقبات أمام المشروعات التنموية

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السيسي: الدولة حريصة على تذليل جميع العقبات أمام المشروعات التنموية : الدولة حريصة على تذليل جميع العقبات أمام المشروعات التنموية

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قال الرئيس عبدالفتاح ، إن الدولة حريصة على تسهيل وتذليل جميع العقبات التي تعترض المشروعات التنموية، وإتاحة فرص للمستثمرين، مرحبا بأية عروض من جانب المستثمرين.

أضاف الرئيس أن مخطط تطوير ميناء السخنة بدء قبل 20 أو 25 سنة، إلا أن ما جرى إنجازه هو «الحوض الأول فقط»، متابعًا: «من الممكن أن يتخوف البعض من الأعباء التي تتحملها الدولة والديون».

وشدد الرئيس السيسي، خلال اطلاعه على عملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري، ومرافقه، على أن تتبوأ مكانتها في المنطقة.

وقال السيسي: «اتخذنا مسارا مختلفا لبناء دولة حقيقية»، مشددا على أن والشعب مسئولان عن مصر، «وهذا ما يجب أن نعيه جيدا»، وقال «قد لا يشغل المصريين تطوير ميناء أو تنفيذ طريق».

وأضاف أن الدولة تقوم بتنفيذ المشروعات وفقا للمواصفات العالمية، مستشهدا بمشروع خط القطار السريع الذي عرض على المستثمرين لكننا فوجئنا بأرقام تكلفة عالية للتنفيذ، كما أن الدولة حال استمرارها في البحث عن«مطورين» لميناء السخنة كان العمل سيتنهي في عام 2030.

وأشار إلى أن الدولة شيدت مجموعة من الموانىء على البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب طرق واسعة، لافتا إلى أن الدولة تفي دائما بجميع التزاماتها؛ فلا يمكن أن تقول للمستثمر أنها ستنشئ طريقا وهي لا تستطيع.

وأوضح أن الشركات المصرية هي التي تنفذ عمليات تطوير الميناء والتكريك؛ لذلك فالأموال التي تحصل من المصريين لإنشاء كيان على البحرين المتوسط والأحمر بمواصفات عالمية؛ تعود مجددا إليهم.

وقال الرئيس إن كل أعمال التطوير والسياسات المتخذة في عمليات إنشاء المشاريع وتطويرها على مستوى الجمهورية؛ جاءت بهدف التنمية الحقيقية وإعطاء فرص تشغيل، ووضع مكانة مصر التي تستحقها على الخريطة في البحرين الأحمر والمتوسط.

وتابع أن تولي الحكومة تطوير الموانىء مثل الإسكندرية والعين السخنة ودمياط وإكمال جاهزيتها يفتح الباب أمام الشركات الكبرى لتقديم عروض جيدة ومناسبة لتشغيل، ويبقى القرار لمصر لاختيار أفضل العروض، وأوضح الرئيس أنه رغب في أن يشرح كل هذه النقاط للمواطنين لإطلاعهم على المسار الجديد الذي تسير به البلاد والذي سيزيد من معدلات العمل.

المصرى اليوم

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