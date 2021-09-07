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لخلافات الجيرة.. القبض على متهم بقتل أحد الأشخاص في الإسكندرية

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لخلافات الجيرة.. القبض على متهم بقتل أحد الأشخاص في الإسكندرية لخلافات الجيرة.. القبض على متهم بقتل أحد الأشخاص في الإسكندرية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط متهم بقتل أحد الأشخاص، لخلافات الجيرة، في الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من المستشفى العام باستقباله جثة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وبها جرح طعني نافذ بالصدر.

بالانتقال وسؤال والده اتهم أحد الأشخاص بالتعدي على نجله بسلاح أبيض «مطواة» لخلافات الجيرة، وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، وضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وقيام المجني عليه بالتعدي عليه بسلاح أبيض «كتر» محدثًا إصابته بجروح قطعية باليد.

المصرى اليوم

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