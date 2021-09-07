«الحركة الوطنية» ينظم لقاء حول مخاطر ختان الإناث وزواج القاصرات

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نظم حزب الحركة الوطنية المصرية، بالتعاون مع أمانة المرأة المركزية، ندوة حول التوعية بمخاطر ختان الإناث وزواج القاصرات وذلك بمقر أمانة السلام وبحضور نهاد خيرالله أمينة المرأة بالجمهورية ودكتورة إيناس حسام الدين أمينة المرأة بالعاصمة حفنى شحات أمين التواصل السياسي بالعاصمة، رأفت محمد أمين قسم السلام ومحمد فاروق الأمين المساعد وفايزة عبدالنبى أمين التواصل الاجتماعى قسم السلام وأمل مصطفى أمين التواصل الجماهيرى بقسم السلام.

وأدارت الندوة ثناء محمد أمينة المرأة بأمانة السلام بحضور دكتورة حنان نصيف أستاذ النساء والتوليد، حيث دارة الندوة حول المخاطر النفسية والصحية من ختان الإناث وسعي الدولة للقضاء على هذه الظاهرة السيئة التي تعد من أكبر المشاكل التي تواجه المرأة بالإضافة إلى زواج القاصرات الذي يعتبر جرم إنساني في حق الفتاة.

وأكدت الدكتورة حنان نصيف أستاذ النساء والتوليد، أن الأضرار الصحية التي تصيب الفتاة جراء تلك العملية، والتي في مقدمتها حدوث خلل بإحدى أهم وظائف العضو التناسلي للفتاة بعدم قدرته على الحماية من الميكروبات والجراثيم نتيجة إزالة تلك الطبقة التي يتم بترها في عملية الختان، وحدوث نزيف عند كثير من الفتيات بعد عملية الختان قد يؤدي إلى وفاتها إن لم يستطع أحد إيقافه مباشرة، إضافة إلى غيرها من حدوث التهابات حادة وعدوى نتيجة استخدام آلات غير معقمة، خاصة حالات الختان التي لا تتم عند الأطباء.

وتتابع أستاذ النساء والتوليد أن ختان الإناث جريمة بشعة في حق المرأة تتسبب في حدوث صدمة عصبية للفتيات، وزيادة الاحتقان في الحوض، مع آلام شديدة في الحيض ونزيف، وتشويه الأعضاء الخارجية وزيادة الأنسجة الليفية، مما يؤدي إلى آلام شديدة أثناء العلاقة الزوجية، أو البرود الجنسي لبعض الفتيات، والخوف من العلاقة الزوجية، وتعسر الولادة الطبيعية، أو الإصابة بالعقم، أو النزيف التي يؤدي للموت.