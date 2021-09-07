شك بوجود علاقة مع زوجته.. عامل يقتل مزارعًا ويصيب والده في الإسكندرية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط عامل بالإسكندرية، أنهى حياة مزارع، وأصاب والده، ظنًا منه بوجود علاقة بين زوجته والمجني عليه.

تلقى قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من المستشفى العام، باستقباله جثة مزارع وبها جرح نافذ بالصدر، ووالده مصاب بجرح طعني وكسور، مقيمين بدائرة القسم.

بالانتقال وسؤال الثاني المصاب، قرر بقيام «عامل» بالتعدي عليهما بسلاح أبيض «سكين» محدثًا إصابتهما التي أودت بحياة الأول، ظنًا من المتهم بوجود علاقة بين زوجته ونجله.

بتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تمكنت من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة.