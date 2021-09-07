برشلونة يكشف عن موعد تقديم قميصه الجديد في دوري أبطال أوروبا "صورة"

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي عن الموعد المحدد للكشف عن قميص الفريق الجديد، للموسم الكروي الحالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ودأب فريق برشلونة على الإعلان كل موسم عن قميصين واحد لمباريات الدوري الإسباني، وآخر يشارك به في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً للموقع الرسمي للنادي سيقم نادي برشلونة قميصه في بطولة أبطال أوروبا الجديد يوم الخميس المقبل التاسع من شهر سبتمبر الجاري.

قميص برشلونة الأوروبي الجديد

وأوضح النادي أن المهاجم الهولندي الجديد لوك دي يونج، الذي نجح برشلونة في ضمه هذا الصيف من صفوف إشبيلية على سبيل الإعارة، هو من سيقدم قميص الفريق الجديد، حيث سيظهر به في مؤتمر تقديمه.

وأضاف برشلونة أن المباراة الأولى التي سيظهر بها الفريق الكتالوني بقميصه الجديد ستكون يوم الثلاثاء 14 سبتمبر أمام نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني.