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الداخلية تضبط 6 آلاف قضية فى مجالى النقل وسرقة التيار

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الداخلية تضبط 6 آلاف قضية فى مجالى النقل وسرقة التيار الداخلية تضبط 6 آلاف قضية فى مجالى النقل وسرقة التيار

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نجحت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى من خلال تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية منها ضبط 3 آلاف قضية فى مجال شرطة النقل والمواصلات و3200 قضية سرقة تيار.

وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

المصرى اليوم

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