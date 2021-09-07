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أمانة الشرقية تضبط 74 مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة الشرقية تضبط 74 مخالفة للإجراءات الاحترازية أمانة الشرقية تضبط 74 مخالفة للإجراءات الاحترازية
نفّذت 1473 جولة في الأسواق والمراكز ومنافذ البيع

أمانة الشرقية تضبط 74 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقيّة أمس، 1473 جولة رقابيّة وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجاريّة ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها ضبط 74 مخالفة للإجراءات الاحترازيّة والتدابير الصحيّة المرتبطة بفيروس كورونا المستجدّ وتطبيق "توكّلنا"، والمخالفات البلديّة.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابيّة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحّيّة والإجراءات الاحترازيّة، وشرط التحصين لدخول المنشآت العامّة والخاصّة، مع تشديدها بضرورة التقيّد بالأنظمة الوقائيّة، والاشتراطات البلديّة، ورفع وتعزيز الجانب التوعويّ والرقابيّ لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت أمانة الشرقيّة إلى أنّ مركز البلاغات (940) تلقّى 11 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازيّة وتطبيق "توكّلنا"، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أيّ مخالفات يتمّ التجاوز بها للإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة، والمخالفات البلديّة، لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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