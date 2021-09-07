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"العدل": اكتمال المرحلة الثانية من تفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية للسجناء

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"العدل": اكتمال المرحلة الثانية من تفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية للسجناء "العدل": اكتمال المرحلة الثانية من تفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية للسجناء
تتيح لهم إصدارها من خلال الاتصال المرئي عن بُعد مع كتّاب العدل المكلفين

أعلنت وزارة العدل، اكتمال المرحلة الثانية من تفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية بمعظم السجون في مناطق المملكة كافة، عبر أجهزة الخدمة الذاتية؛ وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للسجون.

وتتيح الخدمة لنزلاء السجون إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال الاتصال المرئي عن بُعد مع كتّاب العدل المكلفين بمركز عمليات التوثيق، دون الحاجة لحضور كاتب العدل المكلف إلى السجن.

وأوضحت الوزارة أن خدمة المستفيدين من النزلاء، كانت تتم سابقًا من خلال حضور كاتب عدل إلى السجن؛ موضحة أنه بعد تفعيل الخدمة الإلكترونية، ستتم خدمتهم طوال أيام العمل الرسمية إلكترونيًّا من خلال الاتصال المرئي.

وأشارت إلى أن تفعيل الخدمة الجديدة، سيزيد من ضبط الجودة ومتابعتها، ويسهل على جميع النزلاء في السجون إجراء الخدمات التوثيقية إلكترونيًّا وبكل يسر وسهولة وسرعة.

وتأتي الخدمة الجديدة ضمن سعي وزارة العدل إلى التحول الرقمي بكامل خدماتها، وأتمتة جميع الإجراءات والأنظمة الإدارية والتوثيقية؛ للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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