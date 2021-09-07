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غدًا.. "الفيصل" يطلق أعمال جائزة مكة للتميز في دورتها الثالثة عشرة
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:53 مساءً
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 13 مواطناً و3 مقيمين
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:53 مساءً
"تكافل" تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية لـ 270 ألف طالب وطالبة
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:53 مساءً
بوتين يلتقي الأسد في الكرملين
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:48 مساءً
الأهلى يقدم عرضًا جديدًا لـ«معلول» بعد الخلاف على عدد سنوات العقد الجديد
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:47 مساءً
مياه أسيوط تستجيب لشكاوى أهالي المنطقة الصناعية بديروط
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:47 مساءً
إعترافات المتهم بقتل عريس المرج بطلق نارى فى البطن
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:47 مساءً
وزيرا التعليم العالي والاتصالات يشهدان توقيع اتفاقيتي تعاون بين «الاتصالات وجامعتي عين شمس والمنصورة»
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:47 مساءً
«قطاع الأعمال»: فتح بعض مراكز تجميع الأقطان بوجه بحري.. وأول مزاد بالشرقية 16 سبتمبر
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:47 مساءً
بالمجان.. الكشف على 380 شخصا في قافلة طبية بـ«الترعة المردومة» بالإسكندرية (صور)
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:47 مساءً
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فيديو اليوم السابع
على طريقة الفراعنة.. اسامه قرر يترك منزل مجسم بالخامات الطبيعية للاجيال القادمة عن شكل البناء
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 12:20 مساءً
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