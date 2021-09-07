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ضبط عدد 1766 مخالفة مرورية متنوعة

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ضبط عدد 1766 مخالفة مرورية متنوعة ضبط عدد 1766 مخالفة مرورية متنوعة

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تمكن ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية منها فى مجال الأمن العام: ضبط عدد 20 قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط عدد 1766 مخالفة مرورية متنوعة ،فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ عدد 157 حكم قضائى متنوع وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط عدد قضية تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ولك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ

المصرى اليوم

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