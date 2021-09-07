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«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية بدمياط

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«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية بدمياط «الداخلية»: ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية بدمياط

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قالت الداخلية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقةن فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام ( 5عاطلين – لهم معلومات جنائية – مقيم بدمياط) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.
واضافت في بيان اليوم الثلاثاء: عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات- 3 قطع سلاح أبيض – كمية من مخدرى الهيروين والحشيش)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (27) واقعة بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة (دمياط- كفر سعد- فارسكور الزرقا- كفر البطيخ)، وأرشدوا عن المسروقات لدى 3 من عملائهم «أمكن ضبطهم والمسروقات»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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