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رئيس برشلونة يرفض رحيل جوهرة المستقبل.. ويكشف سبب فشل إعارته لكلوب بروج

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رئيس برشلونة يرفض رحيل جوهرة المستقبل.. ويكشف سبب فشل إعارته لكلوب بروج رئيس برشلونة يرفض رحيل جوهرة المستقبل.. ويكشف سبب فشل إعارته لكلوب بروج

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كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، سبب فشل انتقال لاعب الفريق الشاب أليكس كولادو، إلى صفوف نادي كلوب بروج البلجيكي على سبيل الإعارة خلال موسم الانتقالات الصيفية المنصرم.

ولم يرحل أليكس كولادو عن صفوف برشلونة هذا الصيف، كما لم يتم قيده في قائمة الفريق الأول استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

وتلقى كولادو عرضاً من نادي شيفيلد يونايتد منذ عدة أيام قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية في القارة العجوز ولكن لم يحالفه التوفيق أيضاً في إنهائه بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق.

وقال لابورتا: «أليكس كولادو، لاعب شاب رائع ومميز جداً، ولديه موهبة كبيرة، لقد وافقنا على رحيله إلى كلوب بروج من أجل إكسابه الخبرات، وعندما كانت الصفقة في مراحلها النهائية، اشترط كلوب بروج وضع بند إلزامي لشراء اللاعب بشكل دائم عقب نهاية الموسم، وهو ما رفضه كولادو ورفضناه أيضاً، حيث أن كولادو يرغب في البقاء مع برشلونة وتحقيق النجاحات بقميصه».

وأضاف: «نحن حالياً نبحث إعارة اللاعب في الدوري الروسي أو التركي حيث نافذة الانتقالات لا زالت مفتوحة في البلدين، ولكننا لم نفرط فيه ببيعه بشكل نهائي».

المصرى اليوم

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