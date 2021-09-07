بعد 6 أيام في المستشفى.. الأسطورة بيليه يطمئن محبيه

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعاني الجوهرة السمراء، الأسطورة البرازيلي بيليه من مشكلة صحية صعبة، دخل على إثرها المستشفى منذ نحو عدة أيام حيث يخضع لعناية طبية فائقة حالياً.

ونشرت وكالة «رويترز» اليوم الثلاثاء تقريراً طبياً كشفت فيه تفاصيل الحالة الصحية لبيليه نقلاً عن تقارير برازيلية وتصريحات لمستشاره الشخصي.

وقال مستشار بيليه، إن اللاعب السابق صاحب الـ 80 عاماً، دخل المستشفى منذ 6 أيام، بعد معاناته من مشكلة صحية لكنه ليس في حالة خطيرة.

ونشر موقع «جلوبو» البرازيلي تقريراً أوضح فيه أن بيليه خضع لفحوصات روتينية في المستشفى بمدينة ساو باولو، وأكد جوي فراجا، مدير أعمال بيليه، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

وأضاف فراجا في رسالة مكتوبة: «خضع بيليه لمجموعة متكاملة من الفحوصات والأشعة ومنظار للقولون وأشياء أخرى، ولم يخضع لكل ذلك في يوم واحد».

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من اضطرار بيليه لنفي تقارير تفيد بأنه فقد وعيه.

وكتب بيليه حينها عبر حسابه على «إنستجرام»: «يا رفاق، لم أفقد الوعي وأتمتع بصحة جيدة للغاية، ذهبت للخضوع لاختبارات روتينية، لم أتمكن من إجرائها من قبل بسبب تفشي جائحة كورونا، دعهم يعرفون أنني لن ألعب يوم الأحد المقبل».

وقال بيليه أمس الاثنين: «خضعت السبت الماضي لعملية جراحية لإزالة ورم في القولون».

وأضاف: «أصدقائي، أشكركم جزيل الشكر على رسائل المودة، أشكر الله أن جعلني أشعر أنني بحالة جيدة جدا، لحسن الحظ، أنا معتاد على الاحتفال بانتصارات عظيمة معكم، سأواجه مباراة أخرى بابتسامة على وجهي، والكثير من التفاؤل والفرح، لأعيش محاطا بحبكم جميعاً».