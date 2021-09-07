منافسات ساخنة في ختام الأسبوع الأول لبطولة الشركات

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تختم اليوم فعاليات الأسبوع الأول لبطولة الجمهورية للشركات، والتي تستضيف فعاليتها محافظة بورسعيد، بمواجهات ساخنة في منافسات كرة اليد والتنس والأسكواش وتنس الطاولة،

وتحصل غدًا الأربعاء، كافة الفرق المشاركة على راحة سلبية على ان تستأنف الفعاليات يوم الجمعة بمنافسات كرة القدم والسلة ورفع الأثقال والبلياردو والسباحة وكرة الماء والكاراتيه، مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وفقا لاكواد وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة.

ومن جانبه أكد الدكتور حسني غندر رئيس اتحاد الشركات، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أن المسابقات تشهد منافسات قوية ووضح ذلك من اليوم الأول والمستوي القوي خاصة في مسابقات الرواد.

واشاد غندر، بالالتزام التام لكافة الشركات المشاركة بالاجراءات الاحترازية واثني على الدور المتميز والرائع لسيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومتابعته اليومية والأجهزة التنفيذية لكافة فعاليات البطولة وهو ما ساهم بشكل كبير في نجاح البطولة وخروج منافستها حتي الأن في أفضل صورة ممكنة.