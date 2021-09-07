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عائلة رونالدو تعيش حالة رعب شديد.. النجم البرتغالى يتسعين بحراسة خاصة لتأمين عائلتة من العصابات فى مانشستر

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عائلة رونالدو تعيش حالة رعب شديد.. النجم البرتغالى يتسعين بحراسة خاصة لتأمين عائلتة من العصابات فى مانشستر عائلة رونالدو تعيش حالة رعب شديد.. النجم البرتغالى يتسعين بحراسة خاصة لتأمين عائلتة من العصابات فى مانشستر

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حالة من الرعب تسيطر على النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، وعائلتة منذ إنتقاله إلى مانشستر يونايتد الانجليزى وذلك بعد التحذيرات التي قدمتها الشرطة الإنجليزية للنجم البرتغالى من سطو العصابات الإجرامية المنتشرة بشدة في مدينة مانشستر والتى أصبحت شرسة ولا تعرف الرحمة على حسب وصف الشرطة الإنجليزية .

وكشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية عن خطوات تم إتخاذها لحماية نجم البرتغال وعائلتة حيث إستعان الأسطورة البرتغالى بخدمات فريق من الحراس الشخصيين في مانشستر الذين تم تكليفهم بحمايته وعائلته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وقال مصدر للصحيفة الإنجليزية: «تم تحذير كريستيانو من أنه منذ مغادرته مانشستر في عام 2009، أصبحت المنطقة نقطة جذب مطلقة للعصابات الإجرامية، والآن سينظر إليه على أنه الهدف الأول لهم».

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العصابات لا تعرف الرحمة وتزداد عنفا، وينهبون المنازل ويرعبون عائلات اللاعبين، ويستهدفون الممتلكات عندما يعلمون أن اللاعبين لن يكونوا هناك، وغالبا ما يراقبون المنزل لأسابيع قبل اقتحامه.

وتابع المصدر: «كريستيانو ليس لديه أي نية للمخاطرة، لذا فإن الفريق موجود بالفعل للتأكد من أنه بمجرد وصوله هو وعائلته إلى مانشستر، سيتم حمايتهم».

وكان رونالدو قد باع قصرا قيمته 3.25 مليون جنيه إسترليني في عام 2019، في الشمال الغربى لمانشستر ويقيم حاليا في عقار مؤجر، بعد انتقاله من يوفنتوس بقيمة 21.4 مليون جنيه إسترليني الشهر الماضي.

المصرى اليوم

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