أخبار عاجلة

غدًا.. "الفيصل" يطلق أعمال جائزة مكة للتميز في دورتها الثالثة عشرة -
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 13 مواطناً و3 مقيمين -
"تكافل" تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية لـ 270 ألف طالب وطالبة -
بوتين يلتقي الأسد في الكرملين -
الأهلى يقدم عرضًا جديدًا لـ«معلول» بعد الخلاف على عدد سنوات العقد الجديد -
مياه أسيوط تستجيب لشكاوى أهالي المنطقة الصناعية بديروط -
إعترافات المتهم بقتل عريس المرج بطلق نارى فى البطن -
وزيرا التعليم العالي والاتصالات يشهدان توقيع اتفاقيتي تعاون بين «الاتصالات وجامعتي عين شمس والمنصورة» -
«قطاع الأعمال»: فتح بعض مراكز تجميع الأقطان بوجه بحري.. وأول مزاد بالشرقية 16 سبتمبر -
بالمجان.. الكشف على 380 شخصا في قافلة طبية بـ«الترعة المردومة» بالإسكندرية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"وول ستريت": الحوثي يهاجم حليفنا وأمريكا تدين فقط.. أصبحت عادة محرجة

Print
"وول ستريت": الحوثي يهاجم حليفنا وأمريكا تدين فقط.. أصبحت عادة محرجة "وول ستريت": الحوثي يهاجم حليفنا وأمريكا تدين فقط.. أصبحت عادة محرجة
قالت: 70 ألف أمريكي يعيشون في المملكة قد يصبحون ضحايا لهجمات الحوثيين

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الإدانة والاستنكار على هجمات الحوثيين ضد الحليف السعودي أصبحت عادة محرجة للولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن 70 ألف أمريكي يعيشون في قد يصبحون ضحايا لهجمات الحوثيين حيث إن الاعتداءات على السعودية من الحوثيين المدعومين من إيران قد تكون بلغت أكثر من 240 مرة منذ بداية العام الجاري، لافتاً إلى ضرورة إجبار الحوثيين على التفاوض على حل سلمي.

وأشارت إلى أن بعض المسؤولين من التيار الليبرالي ممّن يديرون وزارة الخارجية الأمريكية يعتقدون أن التأكيد على المطالبة بحل سلمي سيجعل الأمر كذلك، وأن الطرف الآخر سيقبل الأمر من أجل المطالبة الأمريكية.

وتابعت، في حين أن الحوثيين وداعميهم الإيرانيين يظنون أنهم سيكسبون الحل دون تفاوض، كما أنهم يرون تراجع الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن كل الانتقادات والإدانات الأمريكية لن توقف صاروخاً واحداً، وأن الأمر بات محرجاً للولايات المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المبارك" يثمّن جهود "البنوك السعودية" في تعزيز الثقافة المالية لدى العملاء

"المبارك" يثمّن جهود "البنوك السعودية" في تعزيز الثقافة المالية لدى العملاء

القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذير من عاصفة قوية تضرب تكساس

القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذير من عاصفة قوية تضرب تكساس

القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذيرات من عاصفة قوية تضرب الولاية

القنصلية السعودية في هيوستن تغلق أبوابها.. وتحذيرات من عاصفة قوية تضرب الولاية

"الوزراء الكويتي" يدين استمرار محاولات "الحوثي" تهديد أمن السعودية

"الوزراء الكويتي" يدين استمرار محاولات "الحوثي" تهديد أمن السعودية