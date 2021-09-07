أخبار عاجلة

غدًا.. "الفيصل" يطلق أعمال جائزة مكة للتميز في دورتها الثالثة عشرة -
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 13 مواطناً و3 مقيمين -
"تكافل" تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية لـ 270 ألف طالب وطالبة -
بوتين يلتقي الأسد في الكرملين -
الأهلى يقدم عرضًا جديدًا لـ«معلول» بعد الخلاف على عدد سنوات العقد الجديد -
مياه أسيوط تستجيب لشكاوى أهالي المنطقة الصناعية بديروط -
إعترافات المتهم بقتل عريس المرج بطلق نارى فى البطن -
وزيرا التعليم العالي والاتصالات يشهدان توقيع اتفاقيتي تعاون بين «الاتصالات وجامعتي عين شمس والمنصورة» -
«قطاع الأعمال»: فتح بعض مراكز تجميع الأقطان بوجه بحري.. وأول مزاد بالشرقية 16 سبتمبر -
بالمجان.. الكشف على 380 شخصا في قافلة طبية بـ«الترعة المردومة» بالإسكندرية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الداخلية»: ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية

Print
«الداخلية»: ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية «الداخلية»: ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (عامل- حاصل على دبلوم- مراجع حسابات) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزويرالمُحررات الرسمية والقيام بأعمال الوساطة في مجال مصدرات قطاع الأحوال المدنية بالإتفاق مع راغبى تغيير المهن الخاصة بهم للسفر للعمل خارج البلاد، وكذا قيامهم بتزوير تراخيص قيادة لراغبى السفر، وبموجبها يتم تغيير المهن لعملائهما ببطاقات الرقم القومى.

كما توصلت التحريات إلى قيام المتهمين بالتقدم لإستخراج بطاقات رقم قومى لـ ( 3 أشخاص «محددين» ) بمهنة سائق بموجب تراخيص قيادة «مزورة» منسوب صدورها لإحدى وحدات المرور بالدقهلية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم، وأمكن ضبط إثنان منهم وعثر بحوزة أحدهما على (الأجهزة والأدوات المستخدمة «طابعة- أسكانر- ماكينة تغليف وتقطيع- ماكينة طباعة»بار كود«، 3 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها- أدوات تقطيع- 9 أختام شعار الجمهورية منسوبة لجهات حكومية مختلفة- 7 أكلاشيه منسوب صدورها لجهات مختلفة- كمية من الأوراق والمستندات الرسمية» مزورة «- 10 صحيفة حالة جنائية بأسماء مختلفة- 5 شهادة تأدية خدمة عسكرية بأسماء مختلفة- كمية كبيرة من شهادات PCR بأسماء مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية» مزورة «- هاتف محمول»يحوى صور محررات رسمية «- مبلغ مالى )، وبمواجهتهما إعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الثالث، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأهلى يقدم عرضًا جديدًا لـ«معلول» بعد الخلاف على عدد سنوات العقد الجديد

الأهلى يقدم عرضًا جديدًا لـ«معلول» بعد الخلاف على عدد سنوات العقد الجديد

مياه أسيوط تستجيب لشكاوى أهالي المنطقة الصناعية بديروط

مياه أسيوط تستجيب لشكاوى أهالي المنطقة الصناعية بديروط

إعترافات المتهم بقتل عريس المرج بطلق نارى فى البطن

إعترافات المتهم بقتل عريس المرج بطلق نارى فى البطن

وزيرا التعليم العالي والاتصالات يشهدان توقيع اتفاقيتي تعاون بين «الاتصالات وجامعتي عين شمس والمنصورة»

وزيرا التعليم العالي والاتصالات يشهدان توقيع اتفاقيتي تعاون بين «الاتصالات وجامعتي عين شمس والمنصورة»