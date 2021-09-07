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عن تكلفة تطوير الموانئ: «الفلوس بتخرج من جيب المصريين تدخل جيبهم في حتة تانية»

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السيسي عن تكلفة تطوير الموانئ: «الفلوس بتخرج من جيب المصريين تدخل جيبهم في حتة تانية» عن تكلفة تطوير الموانئ: «الفلوس بتخرج من جيب المصريين تدخل جيبهم في حتة تانية»

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قال الرئيس عبدالفتاح إن العاملين في تطوير جميع الموانئ المصرية «أولاد »، مشيرًا إلى أن تكلفة تطوير ميناء العين السخنة تبلغ حوالي 30 مليار جنيه.

وقاطع السيسي كامل الوزير، وزير النقل، خلال عرضه مشروعات تطوير قطاع النقل أثناء الاحتفالية بتطوير ميناء الإسكندرية، الثلاثاء، قائلًا: «تطوير ميناء العين السخنة هيتكلف حوالي 30 مليار جنيه مش كده يا كامل ؟، واللي شغاله فيه شركات مصرية كلها، والتكريك المصريين اللي بيعملوه، بتخرج الفلوس من جيب المصريين تدخل في جيبهم في حتة تانية».

وأكمل الرئيس: «الميناء بتاع السخنة لو استمرينا على إننا ندور على مطورين، كنا ممكن نخلصه في 2030، ولو حد يقدر يشتغل ويخلصه في سنة يتفضل، والدولة المصرية الآن لها مسار مختلف عما كان، والهدف هو امتلاك قدرة حقيقية ومقومات حقيقية وتستفيد من موقعها».

المصرى اليوم

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