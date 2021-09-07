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«الداخلية» تكشف ملابسات السطو المسلح «تاجر دواجن» في الغربية ..(التفاصيل )

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«الداخلية» تكشف ملابسات السطو المسلح «تاجر دواجن» في الغربية ..(التفاصيل ) «الداخلية» تكشف ملابسات السطو المسلح «تاجر دواجن» في الغربية ..(التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة تاجر بالغربية والإستيلاء على سيارته النقل بحمولتها وضبطت مرتكبى الواقعة.

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من (تاجر دواجن- مقيم بدائرة المركز) بأنه حال قيادته سيارته النقل محملة بعدد 28 قفص بإحدى الطرق بدائرة المركز فوجئ بمجهولين بحوزتهم أسلحة بيضاء يستقلون دراجة نارية (تروسيكل) قاموا بإستيقافه والإستيلاء على سيارته كرهاً عنه، وبداخلها هاتفه المحمول ولاذوا بالهرب والعثور على الأقفاص ملقاة بإحدى الطرق بدائرة المركز».

وأضافت: «تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالغربية توصلت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص – لهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة المركز)».
وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (طبنجة- فرد محلى- عدد من الطلقات- سلاح أبيض «مطواة») وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن (السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما- الدراجة المستخدمة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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