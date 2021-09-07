ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار

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تمكن ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط عاطلان لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة الرياض بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزتهما (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر البانجو - مقص معدنى - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتفين للإتصال بعملائهما.