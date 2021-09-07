«قعدة على قهوة» تنتهي بمقتل شخص والقبض على الجاني في الإسكندرية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر بالإسكندرية، لقيامه بالتعدي على أحد الأشخاص وإحداث إصابته التي أودت بحياته، عقب مشاجرة بينهما لاعتقاد المتهم قيام المجني عليه بسبه وشتمه.

تلقى قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بوجود مشاجرة ومتوف، بمنطقة غبريال بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح طعني وتم نقله إلى المستشفى وتوفي عقب وصوله، وبين آخر له معلومات جنائية، مصاب بجرح بالأنف، مهتز نفسيًا، لحدوث مشادة كلامية بينهما أثناء جلوسهما على أحد المقاهي بالمنطقة محل البلاغ، لتوهم الثاني بقيام الأول بالتعدي عليه بالسب والشتم، تطورت لمشاجرة قام خلالها الثاني بإحضار سكين من الشقة محل سكنه وتعدى بها على الأول محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وضبطه والآداة المستخدمة.