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45 حالة إصابة جديدة بكورونا في المنيا

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45 حالة إصابة جديدة بكورونا في المنيا 45 حالة إصابة جديدة بكورونا في المنيا

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن ظهور 45 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد، داخل مدن وقري المحافظة، كشفت عنها تحاليل المعامل الإقليمية والمركزية، تم احتجاز بعضها داخل المستشفيات، وعلاج آخرين بالمنازل ضمن خطة وزارة الصحة لمواجهة الوباء.

16 مركز تطعيم بلقاح كورونا في المنيا

فيما واصل، 16 مركزاً للتطعيم، و40 فريق متحرك استقبال المواطنين لتلقي اللقاح، داخل 9 مراكز إدارية من العدوة شمالا، حتى دير مواس جنوبا، بالإضافة إلى 6 مراكز لتطعيم المسافرين للخارج، ضمن خطة وزارة الصحة لمواجهه الوباء.

المحافظ يناشد الموطنين التسجيل «تعرف على الرابط»

وناشد المحافظ اللواء أسامة القاضي، المواطنين بالإصراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو:

https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

المصرى اليوم

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