وزير المالية: تخفيض إجراءات التسهيل الجمركي والاكتفاء بـ4 مستندات

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استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، خطة تطوير المنظومة الجمركية وأثرها على الاقتصاد المصري، موضحًا أن المنظومة الجمركية تعمل كأحد عناصر تحفيز وتشجيع الاقتصاد المصري.

أضاف «معيط» في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده لميناء الإسكندرية، الثلاثاء، أنه تم تخفيض عدد المستندات المقدمة للتخليص الجمركي للاكتفاء بـ 4 مستندات فقط، كما يتم العمل خلال الفترة الحالية على قبول مستندات التخليص إلكترونيًا وتوفير أرشفة إلكترونية لها.

جاء ذلك خلال احتفالية في محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة تطوير ميناء الإسكندرية البحري، كما اطلع السيسي على تطوير المحطة اللوجيستية والأرصفة البحرية.