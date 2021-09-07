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كيف تحتاط في استعمال مبيد البودرة وتسعف؟ هنا رسائل لـ"الغذاء والدواء"

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إجراءات بينها "تجنب الأطفال ملامسته وإبعادهم عن أماكنه" وأدوات الحماية

كيف تحتاط في استعمال مبيد البودرة وتسعف؟ هنا رسائل لـ

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى اتباع الاحتياطات اللازمة عند استخدام المبيدات على هيئة البودرة، للحفاظ على سلامة مستخدمها ومَن حوله.

وقالت الهيئة: هذا النوع من المبيدات عبارة عن بودرة تحتوي على تركيز من المادة الفعالة للمبيد مع مادة حاملة، وتستخدم لمكافحة الحشرات الزاحفة مثل الصراصير والنمل في المساحات الصغيرة في المنازل والمخازن.

وأضافت: طريقة الاستعمال تتمثل في نثر البودرة مباشرة على الأماكن والأسطح التي تزحف عليها الحشرات والشقوق وزوايا الغرف، ويعاد تكرار نثرها في حال ظهرت الحشرات مرة أخرى.

وأردفت الهيئة: الاحتياطات الواجب اتباعها عند الاستخدام تشمل "قراءة ملصق المبيد جيداً قبل الاستعمال، تجنب ملامسة الأطفال للمبيد وإبعادهم عن الأماكن المعاملة، تخزين العبوات بعيدًا عن متناول الأطفال وبعيدًا عن مصادر الحرارة، استخدام أدوات الحماية الشخصية قبل البدء بعملية المكافحة، يمنع نثر البودرة على الأغذية مباشرة وكذلك يمنع نثرها على الأسطح المستخدمة في تحضير الطعام أو على أواني الطبخ، ويجب عدم اقتناء كمية من المبيد زائدة على الحاجة.

وتابعت: الإسعافات الأولية تشمل، أنه في حال ابتلاع المبيد يجب عدم إجبار المصاب على التقيؤ وينقل إلى أقرب مستشفى، وفي حالة تعرض العينين للمبيد يتم غسلهما بكمية وافرة من لمدة ربع ساعة، وإذا استمرت الأعراض ينقل المصاب إلى المستشفى، وفي حال تعرض الجلد للمبيد يغسل جيدًا بالماء والصابون، ويجب اتباع إرشادات الإسعافات الأولية الموجودة على ملصق المبيد، كما يجب عند استنشاق المبيد نقل المصاب إلى مكان جيد التهوية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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