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أمر معقد وبات مهمًّا.. توقعات ببدء تلقيح "أطفال الـ6 أشهر" في هذا الموعد

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أمر معقد وبات مهمًّا.. توقعات ببدء تلقيح "أطفال الـ6 أشهر" في هذا الموعد أمر معقد وبات مهمًّا.. توقعات ببدء تلقيح "أطفال الـ6 أشهر" في هذا الموعد
تجارب سريرية تتواصل و"إدارة الدواء الأمريكية" تطالب بمزيد من البيانات

أمر معقد وبات مهمًّا.. توقعات ببدء تلقيح

يعمل الباحثون في الولايات المتحدة على تجارب سريرية لمنح الأطفال الذين تبدأ أعمارهم من 6 أشهر، لقاحات كورونا "كوفيد-19"، وما زالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تطالب شركات الأدوية بالمزيد من التجارب والبيانات حول التجارب.

وأشارت التقارير الأمريكية، إلى أن التجارب الأولية ما زالت ناجحة ويقترب الباحثون من إنهاء تجارب مهمة وتقييمات حول الجرعات الآمنة للأطفال من 6 أشهر؛ حيث يُتوقع أن يتم تطعيم هذه الفئة من الأطفال مطلع 2022.

وقال الباحثون: إن الأمر معقد قليلًا؛ خاصة أنها تجارب تتم على أطفال صغار جدًّا والسلطات الصحية تطالب بالمزيد من التجارب والدراسات المتعلقة بالأطفال وهو ما يُعتقد أنه سيستغرق وقتًا أطول قليلًا مما كان متوقعًا سابقًا.

وأوضح الباحثون أن التجارب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا، مستمرة؛ لكنها ستنتهي نهاية الشهر الجاري.. أما البيانات الخاصة بالسن الأصغر من ذلك، فقد تظهر في نهاية شهر أكتوبر المقبل.

ويُتوقع أن تتقدم الشركات الأمريكية المنتجة للقاحات كورونا، بطلب للاستخدام الطارئ للقاح على الأطفال من عمر 6 أشهر مطلع العام المقبل؛ حيث يرى الأطباء وخبراء الصحة أن تحصين الأطفال بات مهمًّا جدًّا لحمايتهم، والأهم أنه يحمي البالغين خاصة الآباء والأجداد والمعلمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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