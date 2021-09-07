"المياه": توزيع 76 مليون م3 للربع الثالث للعام الجاري في عسير وجازان والباحة ونجران

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لمواكبة الموسم السياحي.. وفق تنسيق مشترك مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

أعلنت شركة المياه الوطنية، أن القطاع الجنوبي استطاع توزيع أكثر من 76 مليون متر مكعب خلال 3 أشهر في 4 مناطق، هي: عسير وجازان ونجران والباحة منذ بداية يونيو وحتى نهاية أغسطس 2021م؛ لمواكبة الموسم السياحي في هذه المناطق؛ وفق تنسيق مشترك مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتعزيز إمداد المياه المحلاة خلال الموسم.

وقال رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله العمري: القطاع نجَح في إدارة موسم صيف الـ4 مناطق لهذا العام؛ من خلال اعتماده خطة تشغيلية وَضَعها منذ وقت مبكر، وقد أسهمت في تعزيز مصادر المياه في القطاع.

وأضاف: تم توزيع ما يزيد على 29 مليون متر مكعب في منطقة عسير، كما جرى توزيع أكثر من 11 مليون م3 في منطقة الباحة، وتوزيع أكثر من 28 مليون متر مكعب في منطقة جازان، أما في منطقة نجران فقد وُزِّعت أكثرُ من 8 ملايين م3؛ وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأردف "العمري": خطة موسم الصيف للقطاع الجنوبي اعتمدت على ثلاثة محاور رئيسية؛ هي تحديد كميات المياه المطلوبة لموسم الصيف، وجدولة توزيعها إلى جميع المدن والمحافظات الأربع وفقًا للكثافة السكانية المتوقعة، وتوزيع الفِرَق الميدانية بمواقع مختلفة بمناطق الصيانة المنتشرة في المدن والمحافظات وفق جدول زمني مخصص لذلك.

وتابع: المحور الثالث تَمَثل في التركيز على التشغيل الفعلي للخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية، ومراقبة ضغوط المياه فيها؛ فضلًا عن جاهزية فِرَق الصيانة والتدخل السريع والربط المستمر مع غرف العمليات؛ لضمان استقرار جميع العمليات التشغيلية.

وقال "العمري": متوسط ضخ المياه وتوزيعها خلال الربع الثالث فاق 800 ألف متر مكعب لكل يوم في كل من عسير وجازان والباحة ونجران مجتمعة.

وثمّن دعم ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية وحرصهما على توفير المياه بكميات كافية تُواكب الطلب عليها في مثل هذه المواسم، وتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة في القطاع الجنوبي.