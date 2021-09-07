أخبار عاجلة

بوتين يلتقي الأسد في الكرملين -
الأهلى يقدم عرضًا جديدًا لـ«معلول» بعد الخلاف على عدد سنوات العقد الجديد -
مياه أسيوط تستجيب لشكاوى أهالي المنطقة الصناعية بديروط -
إعترافات المتهم بقتل عريس المرج بطلق نارى فى البطن -
وزيرا التعليم العالي والاتصالات يشهدان توقيع اتفاقيتي تعاون بين «الاتصالات وجامعتي عين شمس والمنصورة» -
«قطاع الأعمال»: فتح بعض مراكز تجميع الأقطان بوجه بحري.. وأول مزاد بالشرقية 16 سبتمبر -
بالمجان.. الكشف على 380 شخصا في قافلة طبية بـ«الترعة المردومة» بالإسكندرية (صور) -
وزير التعليم العالي يبحث مع نظيره السعودي إمكانية التوأمة في بعض البرامج العلمية -
«جبر الخواطر».. ندوة بشأن تعزيز الترابط بين أفراد الأمة في الشرقية -
إزالة ١١٥ حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«شباب النواب»: نتائج مع «البدري» كانت ستصل للأسوأ.. والمدرب المصري الأفضل حاليًا

Print
«شباب النواب»: نتائج المنتخب مع «البدري» كانت ستصل للأسوأ.. والمدرب المصري الأفضل حاليًا «شباب النواب»: نتائج مع «البدري» كانت ستصل للأسوأ.. والمدرب المصري الأفضل حاليًا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المدرب المصري هو الأفضل والأقدر على تولي المدير الفني للمنتخب القومي خلال الفترة الحالية.

وأضاف «حسين» في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، الثلاثاء، أنه يرفض فكرة الاستعانة بمدرب اجنبي، خاصة أن هناك العديد من المدربين المصريين القادرين على استعادة منتخب لمكانته كواحد من كبار القارة الأفريقية.

وتابع أن منتخب مصر يحتاج إلى مدرب يلعب بفكر هجومي خاصة أن لدينا لاعبين على مستوى عالي، ولم يتم توظيف قدراتهم الفنية بالشكل المناسب، وليس من المقبول أن يلعب القومي على الهجمة المرتدة وتحقيق الفوز بدون تقديم أي أداء فني مقنع للجماهير.

وأكد «حسين» أن قرار اللجنة الثلاثية بالاستغناء عن خدمات الكابتن حسام البدري، أنقذ المنتخب من نتائج كانت ستكون أكثر سوء خلال المبارايات المتبقية المؤهلة للمونديال، لافتًا إلى أن أداء المنتخب مع جهاز «البدري» افتقد التجانس وغابت الروح الجماعية التي يتميز بها المنتخب المصري.

وقال: «كان من الضروري إقالة حسام البدري بسبب سوء أداء المنتخب».

كانت اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد قررت إقالة الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري عقب التعادل مع الغابون 1-1 الأحد في فرانسفيل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات قطر 2022.

وقرر اتحاد الكرة استمرار انعقاد مجلس الإدارة لحين الإعلان عن الجهاز الفني الجديد الذي سيقود المنتخب خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط تاجر عملة بسوهاج ..قام بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية

ضبط تاجر عملة بسوهاج ..قام بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية

هام ⛔ الرئيس السيسى يتسلم تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر

هام ⛔ الرئيس السيسى يتسلم تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر

«الهيدروجين ومستقبل الطاقة في مصر والعالم».. عنوان ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية

«الهيدروجين ومستقبل الطاقة في مصر والعالم».. عنوان ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية

«معيط»: أداء اقتصاد المصري فاق توقعات المؤسسات الدولية في ظل كورونا

«معيط»: أداء اقتصاد المصري فاق توقعات المؤسسات الدولية في ظل كورونا