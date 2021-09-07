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قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المدرب المصري هو الأفضل والأقدر على تولي المدير الفني للمنتخب القومي خلال الفترة الحالية.

وأضاف «حسين» في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، الثلاثاء، أنه يرفض فكرة الاستعانة بمدرب اجنبي، خاصة أن هناك العديد من المدربين المصريين القادرين على استعادة منتخب مصر لمكانته كواحد من كبار القارة الأفريقية.

وتابع أن منتخب مصر يحتاج إلى مدرب يلعب بفكر هجومي خاصة أن لدينا لاعبين على مستوى عالي، ولم يتم توظيف قدراتهم الفنية بالشكل المناسب، وليس من المقبول أن يلعب المنتخب القومي على الهجمة المرتدة وتحقيق الفوز بدون تقديم أي أداء فني مقنع للجماهير.

وأكد «حسين» أن قرار اللجنة الثلاثية بالاستغناء عن خدمات الكابتن حسام البدري، أنقذ المنتخب من نتائج كانت ستكون أكثر سوء خلال المبارايات المتبقية المؤهلة للمونديال، لافتًا إلى أن أداء المنتخب مع جهاز «البدري» افتقد التجانس وغابت الروح الجماعية التي يتميز بها المنتخب المصري.

وقال: «كان من الضروري إقالة حسام البدري بسبب سوء أداء المنتخب».

كانت اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد قررت إقالة الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري عقب التعادل مع الغابون 1-1 الأحد في فرانسفيل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقرر اتحاد الكرة استمرار انعقاد مجلس الإدارة لحين الإعلان عن الجهاز الفني الجديد الذي سيقود المنتخب خلال الفترة المقبلة.