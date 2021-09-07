«الداخلية»: 4 متهمين انتحلو صفة شرطة وتسببوا في مقتل «عامل أكتوبر» ..(التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات العثور على جثة «عامل» بمر صحي غير مرخص بأكتوبر بالجيزة أفادت التحريات أن 4 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة واستولوا على 5 هواتف محمولة، وقام العاملين بالقفز من النوافذ لعلمهم بعدم ترخيص المركز، تم ضبط 3 متهمين وتلاحق متهم اخر، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص) يعمل بمركز صحى خاص «دون ترخيص» كائن بأحد العقارات، وبها كدمات وجروح، وبتاريخ الواقعة حضر للمركز (3 أشخاص) وإنتحلوا صفة رجال شرطة وإستولوا على 5 هواتف محمولة ومبلغ مالى وأثناء ذلك قام بعض العاملين والمتوفـى بالهرب والقفز من أحد النوافذ بالمركز مما أدى لوفاته .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين المذكورين وتم ضبط 3 منهم وجارى ضبط المتهم الهارب، وبمواجهتهم إعترفوا بإنتحالهم صفة رجال شرطة لعلمهم بأن المركز غير مرخص، ونفوا علمهم بقيام المتوفـى بالقفز من النافذة وأرشدوا عن الهواتف المحمولة المستولى عليها وقرروا بإنفاقهم المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء بعض العاملين بالمركز المشار إليه أيدوا ذلك وتعرفوا على المتهمين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.