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عن تطوير الموانئ: «احنا بنعمل حاجتنا بفلوسنا.. وعاوزين المستثمرين معانا طبعًا»

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السيسي عن تطوير الموانئ: «احنا بنعمل حاجتنا بفلوسنا.. وعاوزين المستثمرين معانا طبعًا» عن تطوير الموانئ: «احنا بنعمل حاجتنا بفلوسنا.. وعاوزين المستثمرين معانا طبعًا»

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قال الرئيس عبدالفتاح إنه على مدى سنوات طويلة سابقة، كان يتم الاستعانة بالمستثمرين في مشاريع تطوير الموانئ، مشيرًا إلى أن الدولة سلكت هذا المسار سابقًا.

وأضاف السيسي خلال احتفالية في محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة تطوير ميناء الإسكندرية البحري، الثلاثاء، أنه «فكان كل الكلام ده يقولك شوفوا حد يجي يعمل الكلام ده ويديره ويشغله»، متابعًا: «إحنا دلوقتي مبنعملش كدا، إحنا بنعمل حاجتنا بفلوسنا، يتكلف عشرة، عشرين، ثلاثين زي ما يتكلف إنما بتاعنا».

وتابع: «طب إحنا عايزين المستثمرين معانا طبعًا»، مشيرًا إلى أن «الدولة لا تمانع بمشاركة المستثمرين في هذه المشروعات ولكن من باب التسهيل للدولة والمستثمرين حيث تمثل تلك المشاريع تحديات كبرى للمستثمرين».

جاء ذلك خلال احتفالية في محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة تطوير ميناء الإسكندرية البحري، كما اطلع السيسي على تطوير المحطة اللوجيستية والأرصفة البحرية.

المصرى اليوم

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