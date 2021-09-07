بدء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رؤساء برلمانات العالم بحضور «جبالي» ووفد برلماني مصري

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انطلقت أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، صباح اليوم الثلاثاء، والمُنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، خلال يومي 7- 8 سبتمبر الجاري، وشارك في الجلسة الافتتاحية المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والوفد البرلمانى المرافق له.

وشارك في الجلسة أكثر من 100 رئيس برلمان، وتمثيل أممي رفيع المستوى.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يشارك على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والمُنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا.

ومن المقرر أن تناقش النسخة الخامسة من المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات عدة موضوعات وقضايا عالمية، أبرزها المساواة بين الجنسين، والتخفيف من تأثير جائحة كورونا على الديموقراطية، ومكافحة المعلومات المُضللة وخطاب الكراهية على شبكة الانترنت وخارجها، والبرلمانات والحوكمة العالمية.