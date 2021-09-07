القبض على «عربي» ونجله بتهمة تحويل الأموال بطرق غير مشروعة

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين يحملان جنسية دولة عربية، لقيامهما بإجراء عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام أحد الأشخاص، ونجله «يحملان جنسية دولة عربية»، مقيمين بالقاهرة، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة، بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد الذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من راغبي تحويل ما يُعادلها بالجنيه المصري لذويهم المقيمين بداخل البلاد،

وأضافت التحريات أن المتهم الأول ونجله يقوما باستلام مبالغ مالية من بعض حاملي جنسيتهم المقيمين بالبلاد، راغبي تحويل أموال لذويهم خارج البلاد، خارج نطاق البنوك المعتمدة، مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم، الأمر الذي يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما مبالغ مالية «عملات أجنبية ومحلية» وهاتفين محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطهما، فضلاً عن قيام أحدهما بإنشاء صفحة على «فيس بوك» قام من خلالها بالترويج لتحويل مبالغ مالية من وإلى خارج البلاد.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بنشاطهما الإجرامي، وأن حجم تعاملاتهما خلال العام الجاري بلغ نحو مليون جنيه مصري.