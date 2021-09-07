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رئيس «الإنجيلية» في أسوان لرسامة قس وزيارة مستشفى الإرسالية الإنجيلية الألمانية

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رئيس «الإنجيلية» في أسوان لرسامة قس وزيارة مستشفى الإرسالية الإنجيلية الألمانية رئيس «الإنجيلية» في أسوان لرسامة قس وزيارة مستشفى الإرسالية الإنجيلية الألمانية

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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الاثنين، في حفل رسامة الأخ المصرح مينا صفوت صموئيل، قسًّا بمجمع العليا الإنجيلي والإرسالية الإنجيلية الألمانية، بحضور قيادات سنودس النيل الإنجيلي، القس كمال رشدي، والقس رفعت فتحي، والقس باسم بشرى، والقس داوود إبراهيم، والشيخ عصام واصف، ومن مجمع العليا الإنجيلي، القس شنودة جرجس، والقس بسخرون حلمي، والشيخ مدحت فريد، والقس يواقيم بيسلر مدير الإرسالية الإنجيلية الألمانية بمصر، والدكتورة كريستين رشاد مدير مستشفى الإرسالية الإنجيلية الألمانية بأسوان، وعدد من القيادات الدينية والشعبية من محافظة أسوان.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل وقال في بداية كلمته: «الكنيسة كيان روحي عليها أن تقدم تعليمًا سليمًا، تربط بين الإيمان والفعل، وإذا غاب عن الكنيسة سلطان التعليم، غابت رسالتها الحقيقية،، نصلي إلى الله من أجل نمو حياتنا الروحية على أساس إيماني صحيح، لتحقيق خدمة حقيقية صالحة للمجتمع».

وأضاف رئيس الإنجيلية في كلمته: «أشعر اليوم بمحبة حقيقية من الجميع، وأتقدم بخالص التهنئة للقس مينا صفوت صموئيل، وجميع شعب الكنيسة الإنجيلية ومستشفى الإرسالية الإنجيلية الألمانية بمحافظة أسوان».

في سياق متصل، قام رئيس الطائفة الإنجيلية بزيارة خاصة لمستشفى الإنجيلية الألمانية بمحافظة أسوان، التي يمتد عملها في منذ عام ١٩٠٠م إلى يومنا هذا، والتي تقوم بخدمة المجتمع المصري بمحافظة أسوان لخير جميع البشر دون تمييز، من خلال تقديم خدمة طبية عبر المستشفى التابعة لها في أسوان والمعروفة بمستشفى الجرمانية، والتي تستقبل أكثر من ٤٠٠٠٠ مريض سنويًّا بأقسامها الخارجية والداخلية المتميزة، كما تقدم خدمة صحية وتوعوية عبر العيادات التابعة لها بمركز دراو وقرية بلانة بمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى القوافل الطبية في قرى أسوان ودراو ونصر النوبة والقوافل الطبية إلى شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، كما تقوم الإرسالية بالمشاركة المجتمعية عبر خدمة الأطفال ذوي الإعاقة وبرامج المسح الطبي، ورفع الوعي العام والتطوير المجتمعي وتعليم الأطفال، وفصول محو الأمية للكبار؛ وعبر تلك الخدمات الطبية والمجتمعية المختلفة يظل شعار الإرسالية الإنجيلية بمصر العليا هي إيصال لمسة محبة للجميع.

رئيس «الإنجيلية» في أسوان لرسامة قس وزيارة مستشفى الإرسالية الإنجيلية الألمانية
رئيس «الإنجيلية» في أسوان لرسامة قس وزيارة مستشفى الإرسالية الإنجيلية الألمانية
رئيس «الإنجيلية» في أسوان لرسامة قس وزيارة مستشفى الإرسالية الإنجيلية الألمانية

المصرى اليوم

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