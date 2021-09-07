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عقوبة قاسية على شاب فيتنامي.. والسبب ""

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عقوبة قاسية على شاب فيتنامي.. والسبب "فيروس كورونا" عقوبة قاسية على شاب فيتنامي.. والسبب ""
البلاد تواجه أسوأ موجة بعد احتوائها الإصابات العام الماضي

عقوبة قاسية على شاب فيتنامي.. والسبب

قضت محكمة في فيتنام على شاب بالسجن خمس سنوات؛ لانتهاكه قواعد الحجر الصحي المعمول بها في البلد، ونقله عدوى كوفيد-19 إلى عدة أشخاص.

وأُدين "لي فان تري" (28 عامًا) "لنقله أمراضًا معدية خطرة إلى أشخاص آخرين" بعد ذهابه في يوليو إلى مسقط رأسه "في كا ماو" (الجنوب) من مدينة "هو تشي منه" في أوج الأزمة الوبائية؛ وفق ما جاء في قرار عُمّم على الموقع الإلكتروني لمحكمة محلية.

واتُّهِم الرجل -وفق "سكاي نيوز عربية"- بعدم الالتزام بالحجر الإلزامي في المنزل لمدة 21 يومًا عند وصوله إلى "كا ماو"، وهي منطقة سَلِمت نسبيًّا من شر الوباء؛ علمًا بأنه قد شُخصت إصابته بكوفيد-19 في السابع من يوليو.

وقالت المحكمة في قرارها: إن انتهاك "تري" لقواعد الحجر الصحي المنزلي تَسبب في إصابة عدة أشخاص بكوفيد-19 ووفاة أحد هؤلاء في السابع أغسطس 2021".

وأفادت وسائل إعلام حكومية، بأن ثمانية أشخاص التقطوا العدوى بسببه، حسب ما نقلته "فرانس برس".

وتُواجه فيتنام أسوأ موجة من وباء كوفيد-19، بعد احتوائها عددًا من الإصابات العام الماضي، وشَهِد البلد أكثر من 540 ألف إصابة و13 ألف وفاة.

وسُجلت أغلبية الإصابات اعتبارًا من أواخر أبريل، وخضعت العاصمة هانوي ومدينة "هو تشي منه" لتدابير عزل صارمة في الأشهر الأخيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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