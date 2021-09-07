الخليفي: القافلة تسير بنجاح وريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس يصرخون

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شن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، هجوماً عنيفاً على أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي، بسبب مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي تم قتله مبكراً.

وكان 12 نادياً أوروبياً قد دعت لتأسيس دوري السوبر الأوروبي كبطولة موازية لدوري أبطال أوروبا، ولكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واجه هذه الأندية بكل حزم وقضى على فكرة السوبر الأوروبي، وتراجعت 9 أندية عن الاستمرار في مشروع الدوري الجديد، فيما استمر ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وفي تصريحات مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية، قال ناصر الخليفي: «لن أتحدث مجدداً عن دوري السوبر الأوروبي، لأنني لا أضيع وقتي في الخرافات، كل ما يمكنني قوله هو أننا معاً جميعاً سنواصل الدفاع عن مصالح كرة القدم في أوروبا».

وتم تعيين ناصر الخليفي عقب هذه الأزمة رئيساً لرابطة الأندية الأوروبية المحترفة لكرة القدم.

وأضاف الخليفي: «بينما تصرخ أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، نحن نواصل العمل ونتقدم، مستندين على قوة رئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين، الذي وقف ضد إنقلاب منتصف الليل».