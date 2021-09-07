«ابتكارات جامعة الإسكندرية» ينهي تقييم المحتوى الرقمي لنشاط محو الأمية لـ 2333 طالب وطالبة

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أنهى مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد في كلية التربية بجامعة الاسكندرية، تقييم المحتوى الرقمى لنشاط محو الأمية لـ 2333 طالب وطالبة، بمختلف الكليات.

قال الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، أن المحتوى الرقمى الذي انتهى مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بجامعة الإسكندرية من تقييمه يعد نشاطا بديلاً لنشاط محو الأمية.

وأوضح أن نشاط المحتوى الرقمى، هو متطلب تخرج لجميع الكليات التربوية بالجامعة (كلية التربية- كلية التربية النوعية- كلية التربية الرياضية بنين- كلية التربية الرياضية بنات- كلية التربية للطفولة المبكرة)، حيث قام الطلاب بتطوير محتوى توعوى يهدف إلى التوعية بأحد القضايا المجتمعية، وقام بتقييم المحتوى لجنة من أساتذة الكليات المعنية بالإضافة إلى أخصائيين من فريق عمل مركز الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد.

ولفت إلى أنه يجرى حاليا رفع المحتويات الرقمية المتميزة على منصة Youtube على الرابط: https://youtube.com/playlist.