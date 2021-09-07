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رجال سلة الأهلي يفوز على للبترول

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رجال سلة الأهلي يفوز على مصر للبترول رجال سلة الأهلي يفوز على للبترول

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حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق للبترول، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الاثنين، في أول لقاءات الفريق ببطولة منطقة القاهرة.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة (45-67) .

وحرص الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للفريق، على تجربة العديد من الجوانب الفنية والخططية في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للظهور بأفضل شكل خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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