القبض على 3 متهمين بتحويل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبى في قنا

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص بقنا، لقيامهم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة عربية، من خلال آخر يعمل بتلك الدولة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 4 أشخاص مقيمين بمحافظة قنا، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التي يعمل بها الأخير، بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحوالات بريدية لباقي المتهمين، وعقب ذلك يقوموا باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريتهم والقرى المجاورة بمحافظة قنا مقابل عمولة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين المتواجدين بالبلاد، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم بالاشتراك مع الآخر المتواجد حاليًا خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي 10 ملايين جنيه مصري.