إنفانتينو: ما حدث في مباراة البرازيل والأرجنتين جنون

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فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تحقيقًا في تأجيل مباراة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ونظيره منتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022، إذ وصف جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» الأحداث بالجنون، فيما تردد أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مستعد لاتخاذ إجراءات انضباطية ضد لاعبيه الأرجنتينيين.

ودخل أفراد السلطات الصحية البرازيلية الملعب أمس الأول عقب اتهام أربعة لاعبين أرجنتينيين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز بخرق قواعد الحجر الصحي في البلاد بسبب كوفيد-19.

وقال إنفانتينو في كلمة أمام الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية أمس: «رأينا ما حدث في المباراة بين البرازيل والأرجنتين، من أبرز منتخبات أمريكا الجنوبية، دخل بعض المسؤولين والشرطة ومسؤولي الأمن إلى الملعب بعد بضع دقائق من بداية المباراة لإخراج بعض اللاعبين، إنه جنون لكننا بحاجة إلى التعامل مع هذه التحديات والمشاكل التي تأتي على رأس أزمة كوفيد»