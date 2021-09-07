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الخميس.. وزير الأوقاف يشارك في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا

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الخميس.. وزير الأوقاف يشارك في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا الخميس.. وزير الأوقاف يشارك في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا

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يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، التي يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي بالمشاركة مع الأمم المتحدة، الخميس المُقبل، كما يعقد عدة لقاءات مهمة مع عدد من المسئولين الدوليين والنمساويين خلال هذه الزيارة على مدار يومي الأربعاء والخميس القادمين.

غادر صباح اليوم وزير الأوقاف للمشاركة في هذه القمة بدعوة رسمية من الاتحاد البرلماني الدولي، كما قامت سفارتنا في فيينا بترتيب عدد من اللقاءات الهامة مع عدد من كبار المسئولين النمساويين والاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة وعدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المشاركين في القمة، وذلك لشرح التجربة المصرية الرائدة في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف وخطاب الكراهية والعنصرية المقيتة.

المصرى اليوم

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