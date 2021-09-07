★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المحطة متعددة الأغراض بالإسكندرية، «تحيا مصر».

«المصري اليوم» ترصُد في ٥ نقاط مشروع المحطة التي بدأت وزارة النقل في تنفيذها، مارس الماضي، والمخطط الانتهاء منها قريبًا.

1. مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية، هو مشروع قومي، ويعتبر أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري في مصر.

2. تنفيذ المشروع يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال.

3. بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بها 71% وتم الانتهاء من تنفيذ 225 متر من الرصيف الشمالي في صورته النهائية، من إجمالي 960 متر، وتم الانتهاء من تنفيذ 100 متر من الرصيف الجنوبي في صورته النهائية من إجمالي 1000 متر.

4. سيوفر المشروع، 1500 فرصة عمل مباشرة، وما لا يقل عن 3000 فرصة عمل غير مباشرة.

5. من المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية العام، لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في النصف الأول من 2022.

بالصور- وزير النقل يتفقد معدلات تنفيذ المشروعات الجديدة بميناء الإسكندرية - صورة أرشيفية