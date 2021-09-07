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المهددون بالرحيل عن الأهلي ينتظرون رصاصة الرحمة من موسيماني

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المهددون بالرحيل عن الأهلي ينتظرون رصاصة الرحمة من موسيماني المهددون بالرحيل عن الأهلي ينتظرون رصاصة الرحمة من موسيماني

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تنتظر لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي عودة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من أجازته الحالية من أجل حسم عدد من الملفات المهمة على طاولة الفريق الكروي الأول بالنادي.

وينتظر أن يعود بيتسو موسيماني اليوم الثلاثاء من جنوب إفريقيا، حيث كان في أجازة عقب انتهاء مباريات بطولة الدوري الممتاز.

وأنهى الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز في المركز الثاني الموسم الماضي خلف الغريم التقليدي .

وخلال الصيف الجاري أبرم الأهلي عدداً من الصفقات المميزة حيث أعلن عن ضم: كريم فؤاد وحسام حسن ومصطفى البدري ولويس ميكسيوني وبيرسي تاو، كما عاد من رحلة الإعارة الثنائي الشاب عمار حمدي وأحمد عبدالقادر.

وتعقد لجنة الكرة جلسة مع موسيماني عقب عودته من أجل الاستقرار على الأسماء التي سترحل عن الفريق من العناصر التي لا يحتاجها موسمياني في الفترة المقبلة.

ويترقب أكثر من لاعب في القلعة الحمراء مصيره، خاصة في ظل الاستقرار على الاستغناء عن بعض الأسماء من أجل قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق.

المصرى اليوم

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