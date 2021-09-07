مدير تعاقدات الأهلي يكشف مصير أجاي ومروان محسن وكواليس الصفقة الأصعب للنادي

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أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، أن ناديه أغلق بشكل رسمي ملف التعاقدات الجديدة، بضم 5 صفقات بعد التعاقد مع «حسام حسن مهاجم سموحة ومصطفى البدري جناح الإنتاج الحربي وكريم فؤاد ظهير النجوم والجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني».

وأشار أمير توفيق، في تصريحات تليفزيونية إلى أن الأهلي لن يضم لاعبين جدد لتدعيم الفريق الأول، موضحا أنه سيتم دراسة عروض لإعارة لاعبيه.

وأوضح أن مصطفى البدري قدم موسمين مميزين مع أسوان ثم الإنتاج الحربي، وعودته للأهلي أمر رائع لأنه لاعب موهوب.

وتابع: «الأهلي يدرس الاستفادة من البدري من خلال إعارته لاكتساب الخبرات والاستفادة منه ماليا، وكشف توفيق عن رفض الأهلي عرضا رسميا من نادي الحزم السعودي لرحيل لاعبه حسين الشحات، لتمسك المدير الفني بيتسو موسيماني ببقائه الموسم المقبل».

وأشار إلى أن صفقة التعاقد مع بيرسي تاو كانت الأصعب بكل المقاييس لأن المفاوضات استمرت حوالي 45 يوما مع إدارة برايتون، وتم تخفيض المبلغ المالي المطلوب بشكل كبير، وأوضح أن الأهلي لجأ لسداد قيمة الصفقات الجديدة، على دفعات من أجل توفير السيولة المالية.

وختم: «جونيور أجاي ومروان محسن سيشاركان في فترة الإعداد بشكل طبيعي، ومصير الثنائي سيتم حسمه في وقت آخر وإعلان الأمر في الوقت المناسب».