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واصل سعر الذهب، صباح الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021، تراجعه الذي بدأ فيه الاثنين، مبتعدا قليلا عن أعلى مستوى حققه منذ شهرين ونصف والذى وصل إيه يوم الجمعة الماضية، وواصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها في استجابة لانخفاض الأسعار عالميا حيث تراجعن بقيمة 3 جنيهات .

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطا 901 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 789 جنيها، وسعر الذهب عيار 18 قيراطا 675 جنيها بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر وتتراوح مابين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب مابين 6312 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، مع بداية التدتول حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الأسيوية، وحسب تصنيف كومكس تم تداولها عند 1825.15 دولارا للأوقية بانخفاض قدره 0.47%، وسجل الذهب في التعاملات الفورية 1824.15 دولارا للأوقية، وتجد أسعار الذهب نقاط الدعم عند 1807.50 دولارا، والمقاومة على 1836.90 دولارا، وفى المقابل سجلت عقود مؤشر الدولار هبوطا بنسبة 0.13% رغم أن علاقتهما عكسية والتى تدل أنه في حالة استمرار هبوط الدولار فسيعاود الذهب الارتفاع مرة ثانية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير،804.21 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،817.60 $

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