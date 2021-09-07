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نقيب الفلاحين: الرئيس أعاد الرقعة الزراعية لمصر

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نقيب الفلاحين: الرئيس السيسي أعاد الرقعة الزراعية لمصر نقيب الفلاحين: الرئيس أعاد الرقعة الزراعية لمصر

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أكد الحاج حسين عبدالرحمن ابو صدام، نقيب عام الفلاحين، على اهتمام الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بالزراعة والفلاح، فعادت الدولة تهتم بالقري، مثل اهتمامها بالمدن، وتهتم بالأرض الزراعية اهتمام لم يحدث من قبل، وخاصة بعد تولي «السيسي» زمام الأمور، فزادت الرقعة الزراعية، وزاد الاهتمام بالتوسع الأفقي لاستصلاح، وزراعة الأراضي الزراعية، بمشاريع قوميه عملاقه، كمشروع الدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان.

وقال «أبوصدام» خلال تصريحات صحفية تزامنا مع احتفالات عيد الفلاح ال 69، ان الرئيس اهتم أيضا بالثروة الحيوانية، فزاد الدعم المالي لمربي الماشية عن طريق المشروع القومي لإحياء البتلو، وتحولت الحيازة الورقية إلى حيازة مميكنه فيما يعرف بالكارت الذكي، كما تم البدء فعليا في إنتاج تقاوي الخضر محليا بالمشروع القومي لإنتاج التقاوي، وأنشأت الصوامع الحديثة لحفظ الغلال، كما زادت الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 مليون طن سنويا، وتحقق حلم الفلاحين في تقنين الأراضي لواضعي اليد، وتم فعليا البدء في تطوير القري المصرية كتكريم للأيادي المنتجة.

المصرى اليوم

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