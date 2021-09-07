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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية لن تسمح بأي منتجات مستوردة دون المعايير الأوروبية وذات جودة مرتفعة.

وأضاف السيسي خلال متابعة تطوير ميناء الإسكندرية البحري، وتطوير المحطة اللوجيستية والأرصفة البحري، الثلاثاء، أن «الحاجات التي سيتم استيردها ستكون من شركات محترمة مش هنسمح لاي مستورد يجيب أي حاجة مش هنوافقله عليها».

وتابع السيسي: «بدءًا من مارس 2022 هتكون معايير الجودة لكل البضائع وفقاً للمعايير الأوروبية، إحنا بنقول مارس 2022 لكي تكون فرصة للمستثمرين إنهم حين يتعاقدون يتم الاتفاق على المنتجات ذات المعايير الأوروبية».