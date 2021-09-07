أخبار عاجلة

بوتين يلتقي الأسد في الكرملين -
الأهلى يقدم عرضًا جديدًا لـ«معلول» بعد الخلاف على عدد سنوات العقد الجديد -
مياه أسيوط تستجيب لشكاوى أهالي المنطقة الصناعية بديروط -
إعترافات المتهم بقتل عريس المرج بطلق نارى فى البطن -
وزيرا التعليم العالي والاتصالات يشهدان توقيع اتفاقيتي تعاون بين «الاتصالات وجامعتي عين شمس والمنصورة» -
«قطاع الأعمال»: فتح بعض مراكز تجميع الأقطان بوجه بحري.. وأول مزاد بالشرقية 16 سبتمبر -
بالمجان.. الكشف على 380 شخصا في قافلة طبية بـ«الترعة المردومة» بالإسكندرية (صور) -
وزير التعليم العالي يبحث مع نظيره السعودي إمكانية التوأمة في بعض البرامج العلمية -
«جبر الخواطر».. ندوة بشأن تعزيز الترابط بين أفراد الأمة في الشرقية -
إزالة ١١٥ حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استمرار أعمال تمهيد ورفع كفاءة الطرق فى الزينية شمال الأقصر

Print
استمرار أعمال تمهيد ورفع كفاءة الطرق فى الزينية شمال الأقصر استمرار أعمال تمهيد ورفع كفاءة الطرق فى الزينية شمال الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور ومتابعة سير اعمال الطرق بمدن المحافظة ..

اعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية وإشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة بتمهيد الطريق الرئيسي لقرية الصعايدة من غزالى حتى كوبرى العير بقيادة هدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الصعايدة ومحمد الراوى سكرتير القرية ..

وأضاف ان الوحدة المحلية لقرية العشى، قامت بتمهيد الطريق من كوبرى العير حتي مدخل القرية وشارع طراد النيل الاقصر العشى بقيادة محمد جمال رئيس قرية العشى وإسماعيل محجوب ابوزيد مسؤول القسم الفنى بالقرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأهلى يقدم عرضًا جديدًا لـ«معلول» بعد الخلاف على عدد سنوات العقد الجديد

الأهلى يقدم عرضًا جديدًا لـ«معلول» بعد الخلاف على عدد سنوات العقد الجديد

مياه أسيوط تستجيب لشكاوى أهالي المنطقة الصناعية بديروط

مياه أسيوط تستجيب لشكاوى أهالي المنطقة الصناعية بديروط

إعترافات المتهم بقتل عريس المرج بطلق نارى فى البطن

إعترافات المتهم بقتل عريس المرج بطلق نارى فى البطن

وزيرا التعليم العالي والاتصالات يشهدان توقيع اتفاقيتي تعاون بين «الاتصالات وجامعتي عين شمس والمنصورة»

وزيرا التعليم العالي والاتصالات يشهدان توقيع اتفاقيتي تعاون بين «الاتصالات وجامعتي عين شمس والمنصورة»