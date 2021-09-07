استمرار أعمال تمهيد ورفع كفاءة الطرق فى الزينية شمال الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور ومتابعة سير اعمال الطرق بمدن المحافظة ..

اعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية وإشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة بتمهيد الطريق الرئيسي لقرية الصعايدة من غزالى حتى كوبرى العير بقيادة هدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الصعايدة ومحمد الراوى سكرتير القرية ..

وأضاف ان الوحدة المحلية لقرية العشى، قامت بتمهيد الطريق من كوبرى العير حتي مدخل القرية وشارع طراد النيل الاقصر العشى بقيادة محمد جمال رئيس قرية العشى وإسماعيل محجوب ابوزيد مسؤول القسم الفنى بالقرية.